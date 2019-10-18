Заринск, Алтайский край, , 07:34 — REGNUM После того как СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о возбуждении уголовного дела в отношении жестокого опекуна, о котором написала редакция ИА REGNUM, власти региона заявили о своём участии в разрешении этой скандальной истории.

Подростки, над которыми морально и физически издевались в приёмной семье. Алтайский край Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Судя по официальной информации алтайских властей, в Заринский район, где больше четырёх лет издевались физически и морально над четырьмя приёмными детьми, которые фактически стали «крепостными», выезжали специалисты регионального министерства образования и науки Алтайского края совместно с временно исполняющей обязанности уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой.

«В настоящее время проводится экспертиза материалов личных дел детей, находящихся под опекой, изучение обстоятельств ситуации, получение достоверной информации о положении дел в этой семье», — отмечается на сайте регионального правительства.

Краевые чиновники пообещали также дать оценку действиям администрации Заринского района по реализации государственных полномочий по опеке и попечительству. Из их сообщения можно также сделать вывод, что сейчас сёстрам и братьям подростков, которые рассказали редакции ИА REGNUM о зверствах опекуна, неотложная медицинская помощь не требуется.

Напомним, двое подростков, 15-летняя Лилия и 17-летний Алексей, обеспокоенные тем, что им не дают встречаться со своими младшими братьями и сёстрами, оставшимися в приёмной семье жестокого опекуна, рассказали, что больше года шестеро разнополых детей жили в Старокопылово (Заринский район Алтайского края) в одной маленькой комнатке. Они вели всю домашнюю работу, но могли не получить еды, если провинились, сами стирали себе вещи вручную. К тому же их били резиновым шлангом и поили психотропными каплями. Опека не реагировала на жалобы.

Уголовное дело возбуждено сразу двум статьям — пп. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Жестокий опекун задержан, дети помещены в детский дом и дают показания.

Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко полагает, что у правосудия в данном случае есть основания наказать опеку, но наказание, скорее всего, будет условным.

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