Якутск, , 07:24 — REGNUM Самолёт Ан-148, выполнявший рейс Иркутск — Мирный», при посадке в аэропорту в Якутии выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение о происшествии поступило 18 октября в 09:25 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Якутии. Как сообщил начальник смены филиала «Аэронавигации Северо-Восточной Сибири», в аэропорту города Мирный при посадке самолёт Ан-148 выкатился за пределы ВПП.

На борту самолёта находились 61 пассажир и 5 членов экипажа.

К месту происшествия оперативно прибыли группы реагирования. Самолёт повреждений в результате ЧП не имеет, пострадавших также нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке самолёт, совершавший рейс из Якутии, выкатился за пределы ВПП в аэропорту Певек, который расположен в посёлке Апапельгино. На борту авиасудна было 72 пассажира и 7 членов экипажа. Никто не пострадал.