Мехико, , 07:18 — REGNUM Сотрудники мексиканских правоохранительных органов отпустили сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного также под псевдонимом Коротышка, ради «спасения жизней», заявил министр гражданской безопасности и защиты Мексики Альфонсо Дурасо агентству Reuters.

Мексинская полиция darkside-550

По его словам, Овидио Гусман был отпущен через некоторое время после задержания. Решение об освобождении сына наркобарона было принято ради того, чтобы «спасти жизни». Агентство отмечает, что после задержания Гусмана члены наркокартеля устроили погоню и перестрелку, чтобы освободить задержанного. Затем бандиты окружили здание, в котором находился сын наркобарона, и открыли огонь, а также перекрыли ряд улиц в городе.

«Решение (об освобождении — прим. ИА REGNUM) было принято для того, чтобы отступить из здания без Гусмана для прекращения дальнейшего насилия и спасения жизней наших сотрудников, а также для восстановления порядка в городе», — заявил Дурасо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мексиканские власти отчитались о задержании одного из сыновей наркобарона Хоакина Гусмана, известного также под прозвищем Коротышка. Его задержали в городе Кулиакан штата Синалоа.

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