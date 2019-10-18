Тавда, Свердловская область, , 06:40 — REGNUM В Свердловской области имущество деревообрабатывающего предприятия Тавды попало под арест из-за налоговых недоимок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Судебными приставами арестовано свыше 1,6 кубических метров древесины, станки, часть пилорамы, готовая продукция, опил и уголь. Сумма задолженности предприятия по налогам составляет около семи миллионов рублей.

Отметим, что если в ближайшее время руководство лесопилки не погасит налоговые недоимки, имущество предприятия уйдёт с молотка в счёт погашения дога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судебные приставы провели профилактическую акцию, в результате которой было арестовано 14 автомобилей. Владельцы машин имели задолженности по алиментам.

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