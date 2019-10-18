Новая Ляля, Свердловская область, , 06:20 — REGNUM В Свердловской области задержан гражданин, который пытался перебросить на территорию исправительной колонии № 54 в Новой Ляле порошкообразное вещество, похожее на наркотик и 17 сотовых телефонов и гаджетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Инцидент произошёл 17 октября около 13:00 по местному времени. Сотрудники ИК-54 задержали злоумышленника с поличным. Все изъятые предметы и сам гражданин переданы в органы полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, иногда злоумышленники, чтобы передать отбывающим наказание гражданам запрещённые режимом содержания предметы, используют экстравагантные способы. Так в конце июля 2019 в одну из колоний на территории Свердловской области «посылку» с сотовыми телефонами пытались доставить при помощи квадрокоптера. Также был зафиксирован случай, когда для этих целей использовался арбалет

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