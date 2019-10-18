Бобровский, , 05:48 — REGNUM В посёлке Бобровский Свердловской области пропал 10-летний мальчик. Он вышел из дома 17 октября и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В поиске несовершеннолетнего участвуют волонтёры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт». Отмечается, что ранее мальчик самовольно из дома не уходил.

В момент исчезновения ребёнок был одет в чёрные шапку, куртку, брюки и серые кроссовки.

Приметы пропавшего: рост 134 см, худощавый, волосы русые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пропал 14-летний подросток. Он вышел из дома 8 октября и до сих пор не вернулся.

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