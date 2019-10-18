Фэрбанкс, США, , 05:32 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в американском штате Аляска, сообщает Геологическая служба США.

Согласно их данным, эпицентр подземных толчков располагался в 475 километрах от города Фэрбанкс. Очаг землетрясения находился на глубине 34 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября землетрясение магнитудой 4,7 произошло в американском штате Калифорния. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 9,7 километров. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

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