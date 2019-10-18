Бейрут, , 05:21 — REGNUM Правоохранители Ливана применили слезоточивый газ в столице страны Бейруте для разгона демонстрации, переросшей в беспорядки, сообщает агентство Reuters.

Применение слезоточивого газа Alisdare Hickson

Агентство утверждает, что в результате применения газа некоторые участники протестов потеряли сознание. Также сообщается о минимум двух пострадавших в результате столкновений демонстрантов с полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые уличные протесты против налоговой политики в столице Ливана Бейруте начались 17 октября. Протестующие перегородили проезжую часть в центре города и начали жечь покрышки на автостраде, связывающей ливанскую столицу с южными и северными районами страны. Одной из причин массового недовольства стали планы властей ввести налог на использование мессенджера WhatsApp в размере $6 в месяц.

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