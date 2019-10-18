Красноярск, , 05:03 — REGNUM Штабеля древесины загорелись на железнодорожной станции Мана в Партизанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 18 октября в 04:29 по местному времени (00:29 по московскому). К тушению пожара привлечены пять человек личного состава и две единицы спецтехники. По данным агентства ТАСС, на станции загорелись четыре вагона с пиломатериалами, а также пустой вагон, две сторожки и складированные штабеля леса. Общая площадь возгорания составила 4000 квадратных метров. К 07:00 по местному времени, как отмечает МЧС РФ, пожар был локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября неизвестные подожгли два вагона пригородного поезда в столице ЮАР Кейптауне. Пострадавших в результате пожара не было.

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