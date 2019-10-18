Южно-Сахалинск, , 04:56 — REGNUM Двое мужчин перевернулись на моторной лодке и погибли в акватории Урупа на Курилах, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ Сахалинской области.

Сообщается, что двое мужчин на резиновой моторной лодке, принадлежащей ООО «КурилГео», отправились с острова Уруп к теплоходу, который стоял на рейде. Из-за сильных волн лодка перевернулась, что привело к гибели двух мужчин. Отмечается, что работники компании «КурилГео» смогли самостоятельно достать тела погибших из воды. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября утонул катер в реке Горин в Хабаровском крае. Спасателям удалось обнаружить тело одного мужчины, однако на борту судна находились еще два человека. В настоящее время они числятся пропавшими без вести.

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