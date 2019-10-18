Биробиджан, , 03:30 — REGNUM На восстановление утраченного во время паводка жилья, а также на проведение капитального ремонта повреждённого жилья, Еврейская автономная область получила из федерального бюджета 116 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Приамурье получило 512 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка

В опубликованном на правовом портале распоряжении правительства России от 16 октября 2019 года сказано, что для обеспечения мер социальной поддержки граждан, утративших во время паводка своё жильё, Еврейской автономной области выделяется 116 млн рублей, из которых 38,3 млн рублей будут направлены на приобретение нового жилья, вместо утраченного (общей площадью 603 кв. м.), и 77,9 млн рублей для проведения капитального ремонта пострадавшего жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило Амурской области 512 млн рублей для социальной поддержки граждан, чьё жильё было утрачено или повреждено во время наводнения.