Стрежевой, , 03:11 — REGNUM В Томской области мужчина арестован по обвинению в изготовлении и обороте детской порнографии. Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, расследуется уголовное дело в отношении 60-летнего жителя города Стрежевой.

По предварительным данным, мужчина в своей квартире в Стрежевом с 2016-го по август 2019 года склонил знакомого подростка к совершению действий сексуального характера. Происходящее он снял на видео и затем разместил в интернете.

Задержали подозреваемого 14 октября 2019 года. Ему предъявлено обвинение.

Мужчина заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Кировской области подозревается в изготовлении и сбыте порнографии с участием детей.

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