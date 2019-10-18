Благовещенск, 18 октября 2019, 03:07 — REGNUM Решением правительства России Амурской области выделено 512 млн рублей для социальной поддержки граждан, чьё жильё пострадало от паводка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Паводок. Амурская область
Паводок. Амурская область
28.mchs.gov.ru

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В распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, сказано, что из 1,202 млрд рублей, выделенных Минстрою России для реализации мер социальной поддержки граждан, чьё жильё было утрачено или повреждено в результате паводка, 512,526 млн рублей выделяется Амурской области.

Из этих средств 369,9 млн рублей будут направлены на обеспечения жильём граждан, утратившим свои дома в результате наводнения, 142,6 млн рублей будет направлено на проведение капитального ремонта поврежденного наводнением жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье подсчитан ущерб дорожной инфраструктуре, нанесённый паводком. Он составил 1,7 млрд рублей. В Минтранс РФ была направлена заявка на 1,3 млрд рублей, так как 400 млн было выделено из бюджета области.