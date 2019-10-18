Южно-Сахалинск, , 02:47 — REGNUM Пожар в двух деревянных домах произошел в деревне Березняки Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Сообщается, что возгорание произошло вечером 17 октября в сарае, расположенном рядом с одним из домов, а затем перекинулось на два деревянных жилых дома. Общая площадь возгорания составила 458 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 21 человек личного состава и пять единиц спецтехники. К 3:50 по местному времени (19:50 по московскому) возгорание было полностью ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших не было. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в подмосковном Солнечногорске произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание было ликвидировано, спасатели на месте происшествия обнаружили тела двух погибших.

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