Петропавловск-Камчатский, , 02:29 — REGNUM Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 3,5 километра, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что выпадения пепла в населенных пунктах Камчатки пока зафиксировано не было. Маршрутам воздушных судов выброс также не угрожает. Отмечается, что вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту около 6,5 километров. Шлейф ушел на восток от вулкана на расстояние 20 километров. Отмечалось, что вулкану был присвоен оранжевый уровень авиационной опасности.

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