Махачкала, , 23:56 — REGNUM Мужчина со слесарными инструментами в руках появился на территории школы в дагестанском селе Уллуая и потребовал сделать тише музыку. Об этом 17 октября сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл на территории общеобразовательной школы в селе Уллуая Левашинского района. 33-летний местный житель со слесарными инструментами в руках потребовал от педагогов сделать тише музыку, потому что она мешает спать его ребёнку.

Сотрудники школы немедленно вызвали полицию, мужчину задержали и доставили в отделение. Задержанный пояснил, что причинять вред никому не хотел, а слесарные инструменты прихватил с собой машинально, так как в этот день он проводил ремонтные работы на своём приусадебном участке.

В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении вооружённого топором мужчины в маске на здание школы.