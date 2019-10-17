Ижевск, , 23:26 — REGNUM В Удмуртии по факту жестокого отношения с животным возбуждено уголовное дело по ст.245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее гибель или увечье») в отношении хозяев собаки. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по республике.

В полицию с заявлением об издевательствах над животным обратилась живущая неподалеку от «живодеров» женщина. Полицейские, выехав на место происшествия, обнаружили собаку с признаками побоев. Степень полученных травм установили в ходе ветеринарной экспертизы, которую провели при содействии зоозащитников и волонтеров. Установлена, что здоровью собаки причинен значительный вред.

С подозреваемых взяли подписку о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области живодёр, зарубивший топором щенка на глазах малолетних детей, а затем избивший односельчанина, отделался 1 годом исправительных работ и удержанием 10% дохода в счет государства. Ранее судимый житель посёлка Аромашево в состоянии опьянения на глазах своих четверых малолетних детей нанёс щенку три удара топором. Ещё живого щенка он положил в пакет и выбросил в мусорный контейнер, где животное скончалось. Живодёрство увидел посторонний ребёнок и сообщил родителям, те обратились в полицию. Уже находясь под следствием, гражданин в пьяном состоянии избил односельчанина.