Порт-Морсби, , 00:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано на побережье острова Новая Гвинея. Об этом 17 октября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы сейсмологами в 19:34 по всемирному координированному времени (22:34 мск) у северного побережья острова Новая Гвинея. Очаг подземной стихии залегал на глубине 25, 7 километров.

Эпицентр землетрясения располагался в 48 километрах к югу от города Ванимо, расположенного на территории Папуа —Новой Гвинеи. Население города составляет 11 200 человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло возле берегов Тайваня.

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