Копенгаген, , 08:06 — REGNUM В Копенгагенском суде первой инстанции 17 октября 2019 года завершился судебный процесс в отношении Органа по делам заключенным Дании из-за смерти 23-летнего Экрема Сахина во время его нахождения под стражей.

Мать погибшего Нермин Калкан изначально попыталась привлечь к ответственности работников следственного изолятора, где и произошла трагедия. Однако прокуратора после юридической оценки ситуации постановила, что сотрудники изолятора не совершали никаких противозаконных действий. После этого Нермин решила подать в суд на Орган по делам заключенных Дании и требовать компенсации. 17 октября 2019 года Копенгагенский суд постановил, что Орган не обязан удовлетворять требования потерпевшей. Адвокат Нермин Тобиас Стадарфельд Йенсен заявил, что это не стало неожиданностью для его клиента. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Нермин Калкан не считает решение суда справедливым, и поэтому будет подавать апелляцию в Восточный региональный суд второй инстанции.

«Мы ознакомились с обоснованием постановления и пришли к выводу, что оно неприемлемо для нас», — заявил адвокат Нермин.

В 2011 году к Экрему Сахину в следственном изоляторе Колинга была применена физическая сила из-за попыток сопротивления при аресте. Вскоре у Сахина случилась остановка сердца. Через три дня он умер в больнице при университете Оденсе.