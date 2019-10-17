Калининград, , 22:52 — REGNUM Один человек пострадал в результате ДТП с участием маршрутного такси и автобуса в Калининграде. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области.

Авария вечером 17 октября произошла на Советском проспекте Калининграда. По предварительным данным, 63-летний водитель рейсового автобуса врезался в маршрутку на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП пострадала женщина, ехавшая в маршрутке. В момент аварии она стояла и расплачивалась за проезд. При столкновении автобуса с маршруткой женщина упала от толчка. В настоящее время пострадавшая госпитализирована.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Опрашивается водитель автобуса, выясняется, почему он не смог остановиться вовремя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием маршрутки в Челябинске. Микроавтобус разбил несколько автомобилей, стоявших на парковке возле дома на Сверловском проспекте.

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