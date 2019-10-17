Челябинск, , 22:35 — REGNUM В Челябинске местный житель стал фигурантом уголовного дела после нападения на сотрудника полиции. Инцидент произошёл ночью 11 октября в аэропорту, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

43-летний гражданин ожидал вылета в Симферополь. В зале вылета он закурил сигарету. На замечания людей не реагировал и нецензурно выражался. Сотрудники полиции сделали ему замечание. В ответ дебошир напал на одного из полицейских. Это произошло в дежурной части линейного отдела полиции, куда его доставили, чтобы составить протокол.

К полёту дебошира не допустили. Сейчас он находится под следствием. Дальнейшую его судьбу определит суд.