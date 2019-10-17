Курск, , 22:20 — REGNUM В Курске 15 октября буйный пациент с топором напал на бригаду скорой медицинской помощи, сообщил портал «Друг для друга».

Медики прибыли по вызову родителей пациента и знали, что он находится в нетрезвом состоянии. Однако к приезду бригады мужчина покинул квартиру и вернулся уже с топором. Он начал угрожать своим родителям и медикам, поэтому им пришлось запереться в комнате и вызвать полицию и Росгвардию. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили мужчину.

По информации издания, всего в 2019 году на врачей скорой помощи в Курской области было совершено шесть нападений.