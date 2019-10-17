Мехико, , 22:18 — REGNUM Как минимум три человека погибли, ещё шестеро получили ранения в результате атаки неизвестных злоумышленников на гостей, присутствовавших на празднике в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Об этом 17 октября сообщает телеканал Televisa.

Происшествие случилось в муниципалитете Амосок. Злоумышленники с огнестрельным оружием ворвались на праздник и открыли стрельбу по присутствовавшим. Участники нападения скрылись с места преступления, в настоящее время они разыскиваются полицией.

Трое гостей погибли на месте, шестеро получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое.

Генеральная прокуратура штата Пуэбла приступила к расследованию обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии нападений на полицейских в Мексике, которые предприняли неизвестные злоумышленники в штате Гуанахуато.

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