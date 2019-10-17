Барселона, Испания, , 21:52 — REGNUM Ущерб, нанесённый городу, посчитали после ночи беспорядков в испанском городе Барселоне. Об этом 17 октября сообщает телерадиоканал РТВЕ.

По предварительной информации, сумма ущерба составила 500 тыс. евро. Демонстрантами были сожжены десятки автомобилей, около 400 мусорных контейнеров, также от пожаров пострадал ряд административных зданий.

Кроме того, в ходе протестов участники акций бросали камни и палки в полицейских, взрывали петарды. По данным испанских властей, в результате протестных акций было ранено 80 человек, в том числе 46 сотрудников полиции.

Напомним, массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября, после присуждения длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, поддержавших попытку проведения референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередной акции протеста в Барселоне, на которую собрались почти 25 тыс. демонстрантов.

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