Курган, , 21:26 — REGNUM В Кургане выяснены обстоятельства несчастного случая с тяжёлым исходом в АО «Водный Союз». Решается вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Гострудинспекции по Зауралью.

Несчастный случай произошёл 23 сентября 2019 года в АО «Водный Союз» при производстве работ по погрузке насоса СД-450 и патрубка насоса с помощью крана-манипулятора. Сорвался груз с грузозахватного приспособления, слесарь-ремонтник получил тяжёлые травмы.

Причиной несчастного случая стало нарушение машинистом крана-манипулятора подрядной организации требований безопасности, а также использование неисправных съёмных грузозахватных приспособлений, постановила комиссия Гострудинспекции по расследованию происшествия на производстве.

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