Луганск, , 21:18 — REGNUM Посёлок Калиново на территории Луганской Народной Республики обстреляли украинские боевики. Об этом 17 октября заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий сообщил, что украинские боевики обстреляли посёлок Калиново на территории ЛНР в 15:30 мск. Как уточнил Осадчий, обстрел вела 72-я бригада вооружённых сил Украины.

По данным представителя Народной милиции, обстрел киевские войска вели из миномёта калибром 120 мм. Всего по посёлку Калиново было выпущено пять мин. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Осадчий уточнил, что подразделения народной милиции ЛНР полностью придерживаются достигнутых ранее договорённостей о режиме перемирия и не поддаются на провокации со стороны украинских войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стычке между украинскими военнослужащими и неонацистами из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпосту в районе населённого пункта Золотое.

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