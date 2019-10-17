* запрещённая в России организация

Могадишо, , 21:00 — REGNUM Боевики террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили стратегический город недалеко от столицы Могадишо после того, как правительственные войска Сомали были выведены из этого района. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Вооруженные боевики взяли под свой контроль город Эль-Гелоу, расположенный в регионе Средняя Шабелле, рано утром 17 октября 2019 года. Боевики не встретили никакого сопротивления со стороны правительственных войск Сомали, поскольку те были выведены из региона накануне нападения. В сообщениях указывается, что войска покинули город после того, как стало известно, что террористы приближаются к городу и стремятся получить контроль над стратегической позицией.

Город Эль-Гелоу, расположенный примерно в 30 километрах от сомалийской столицы Могадишо, имеет жизненно важное значение для перемещения людей, товаров и услуг в нестабильном регионе. Планы боевиков о вторжении в город были озвучены накануне полевым командиром «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдиазизом Абу Мусабом.

Последний захваченных город пополняет список с десятком других деревень и городов, которые террористическая группировка взяла под контроль после вывода сомалийских сил и сил Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). По словам местных военных, «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постепенно укрепляется и не боится показывать свою мощь, атакуя сильно укрепленные цели, что ставит вопрос о способности правительственных войск Сомали гарантировать национальную безопасность перед выводом войск АМИСОМ в 2021 году.