Шадринск, Курганская область, , 20:59 — REGNUM В Курганской области завершено расследование несчастного случая на АО «ЗОК», в результате которого маляр потерял глаз. Причиной происшествия является неудовлетворительная организация производства работ на заводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Государственной инспекцией труда по Зауралью.

Несчастный случай произошёл 29 сентября 2019 года на шадринском заводе ЗОК (входит в группу («Союзлегконструкция»). При подключении подводящего шланга воздухопровода высокого давления к штуцеру окрасочного аппарата, маляр открыл запорный кран подачи воздуха. Услышав шум, он решил подтянуть обжимной хомут пассатижами, не перекрывая подачу воздуха из системы. Шланг сорвался со штуцера и попал маляру в правый глаз.

Комиссия Гострудинспекции выявила недостаток контроля за безопасным производством работ со стороны начальника цеха и старшего мастера, которые находились рядом с маляром во время происшествия. В настоящее время решается вопрос об их привлечении к административной ответственности.