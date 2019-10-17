Могадишо, , 20:54 — REGNUM Вечером 17 октября 2019 года в столице Сомали Могадишо три человека были убиты и трое ранены в результате стрельбы, открытой террористами в центральной части города. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

По словам одного из местных жителей, трое убитых были гражданскими лицами, однако террористическая группировка «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшая на себя ответственность за нападение, заявила, что убитые ими люди были сотрудниками Службы безопасности Сомали.

Свидетели атаки сообщили, что сразу же после нападения сотрудники сомалийской полиции прибыли на место происшествия и забрали тела убитых, а также начали оперативно-разыскные мероприятия по инциденту.

По словам местных жителей, такие убийства довольно распространены в Могадишо и в основном приписываются боевикам группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).