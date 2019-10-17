Исламабад, , 20:46 — REGNUM Как минимум 14 человек погибли в результате перестрелки между двумя племенами в Пакистане. Об этом 17 октября сообщает телеканал Geo.tv.

По поступившей информации, столкновение произошло в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва в деревне Муллазай. Племена марват и бетани начали перестрелку на фоне неразрешённой старой вражды.

Личности погибших и обстоятельства инцидента устанавливаются. Полиция разыскивает участников перестрелки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтверждении Верховным судом Пакистана приговора мужчине, который получил десять лет лишения свободы за обливание своей жены кислотой.

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