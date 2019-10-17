Махачкала, , 20:36 — REGNUM В Дагестане 33-летний мужчина в черной маске, вооруженный кухонным топором и молотком, ворвался в школу. Об этом сегодня, 17 октября, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел 16 октября в 17:00 по московскому времени в учебном заведении в селе Уллуая Левашинского района Дагестана. В момент нападения в школе проводилось спортивное мероприятие «День здоровья».

В здание школы ворвался мужчина в черной маске, с кухонным топором и молотком. Он потребовал немедленно отключить музыку, так как она мешала его сыну уснуть.

Нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции. Он не стал отпираться и признал, что действительно ворвался в школу с топором и молотком и угрожал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.