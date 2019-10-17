Курган, 17 октября 2019, 20:21 — REGNUM Курганские общественники взяли на контроль конфликт с закрытием на ремонт Чернавского тубдиспансера в Кетовском районе. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта посетили посёлок Чернавский, где в ночь на 17 ноября «протестующие» сняли пломбу с опечатанного здания диспансера, закрытого на капитальный ремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.
Общественников в Чернавский тубдиспансер не пустила охрана. Местные жители пояснили, что их реакция на закрытие медучреждения негативная, так как у них мало информации о дальнейшей судьбе диспансера, и они боятся, что его закроют навсегда.