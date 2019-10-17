Курган, , 20:21 — REGNUM Курганские общественники взяли на контроль конфликт с закрытием на ремонт Чернавского тубдиспансера в Кетовском районе. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта посетили посёлок Чернавский, где в ночь на 17 ноября «протестующие» сняли пломбу с опечатанного здания диспансера, закрытого на капитальный ремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.

Общественников в Чернавский тубдиспансер не пустила охрана. Местные жители пояснили, что их реакция на закрытие медучреждения негативная, так как у них мало информации о дальнейшей судьбе диспансера, и они боятся, что его закроют навсегда.

«Как стало известно, органы исполнительной власти Курганской области в ближайшее время создадут комиссию для обследования зданий тубдиспансера в посёлке Чернавский. Мы будем настаивать на включении в комиссию нашего эксперта», — заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.