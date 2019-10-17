Исламабад, , 20:38 — REGNUM Самолёт с британским принцем Уильямом и его супругой герцогиней Кейт Миддлтон не смог приземлиться из-за сильного ветра в аэропорту пакистанской столицы Исламабаде. Об этом 17 октября сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, самолёт с принцем Уильямом и его супругой дважды заходил на посадку в двух разных аэропортах столицы Пакистана, но в итоге было принято решение о возвращении в аэропорт вылета в городе Лахор.

Принц Уильям сообщил, что с ним и с его супругой всё в порядке.

Напомним, герцог и герцогиня Кембриджские с 14 октября находятся в Пакистане с официальным визитом, который продлится пять дней. Это первый официальный визит представителей королевской династии Великобритании в Пакистан с 2006 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о посещении принцем Уильямом и его супругой пакистанского города Лахор.

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