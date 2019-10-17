Чебоксары, , 20:13 — REGNUM В Новочебоксарске в Чувашии закрыта на десять дней средняя школа № 17. Причиной стала заболеваемость острой внебольничной пневмонией, сообщает минздрав Чувашии.

Школа закрыта на десятидневный карантин с 16 октября. В министерстве отмечают, что это было принято в связи с регистрацией за последние три недели десяти случаев острой внебольничной пневмонии. Дети с пневмонией средней степени тяжести госпитализированы в местную больницу.

16 октября проведена дезинфекция всей школы и ревизия вентиляционной системы.

Всего в школе учатся 1343 ребёнка. В настоящее время выписаны из больницы четверо школьников.

По данным управления Роспотребнадзора, с 4 по 10 октября в Чувашии зарегистрировано 4545 случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости составил 369,2 на 100 тыс. населения, ниже среднемноголетнего уровня на 19,3%. Более 66% заболевших — дети. По данным ведомства, наиболее высокие уровни заболеваемости ОРВИ зарегистрированы в Чебоксары (661,8 на 100 тыс. населения) и Шумерле (392,1).

За шесть недель эпидсезона 2019 года лабораторно обследованы 157 больных, возбудители заболевания определены у 41, в том числе у семи — вирусы парагриппа, 32 — аденовирус, четырёх — РС-вирусы.