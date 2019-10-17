Сургут, Югра, , 20:01 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении дорожных работ. Машинист катка наехал на человека, задавив его насмерть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что вечером 6 сентября 2019 года машинист катка укладывал асфальт и при движении задним ходом по неосторожности допустил наезд на мужчину, курировавшего дорожные работы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Машиниста катка следствие подозревает в нарушении правил безопасности и требований охраны труда. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).