Ульяновск, , 19:45 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор в отношении местного жителя, который на своей машине сбил автоинспектора, выехав на спецполосу для маршрутных транспортных средств. Ему назначено полтора года ограничения свободы, сообщает областная прокуратура.

Наезд произошёл 30 июня 2019 года в Майнском районе на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. По данным правоохранителей, злоумышленник на автомобиле «Лада Ларгус» выехал на специальную полосу для движения маршрутных транспортных средств и совершил наезд на инспектора ДПС. Сотрудник полиции получил тяжкие повреждения и был госпитализирован.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему назначено полтора год ограничения свободы с лишением на один год права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, взыскано 500 тыс. рублей морального вреда.

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