Екатеринбург, , 19:21 — REGNUM По данным синоптиков на Среднем Урале местами в пятницу, 18 октября, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Автолюбителей просят учитывать сложные метеорологические условия и возможность гололёда, отправляясь в дорогу.

Также прогноз о неблагоприятных погодных условиях направлен в муниципальные органы власти, в профильные министерства и ведомства, а также в организации обслуживающие объекты инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили об изменении погодных условий в Екатеринбурге в ближайшие дни. По прогнозам метеорологов в конце рабочей недели ожидается снегопад, а также вероятность появления гололёда на дорогах города из-за ночных заморозков.

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