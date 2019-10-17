Кетовский район, Курганская область, , 19:08 — REGNUM В Курганской области Кетовский районный суд оштрафовал представителей якобы независимого профсоюза «Альянс врачей» за неповиновение представителям власти на одну тысячу рублей. Об этом сообщили сами оштрафованные в Twitter «Альянс врачей».

Административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции») был составлен после того, как представители «Альянса врачей», курганского штаба Навального и три ранее судимых лица, сняли пломбы с опечатанного здания Чернавского тубдиспансера, закрытого на капитальный ремонт.

«Ни угрозы, ни наручники, ни штрафы нас не остановят. Мы продолжим бороться за права медиков по всей стране. И не дадим незаконно закрыть отделение Курганского тубдиспансера», — написали представители «Альянса врачей» после назначения штрафа.

Напомним, события, о которых ведут речь «борцы за права медиков» произошли в ночь на 17 октября. Представители штаба Навального в Кургане и так называемого независимого профсоюза «Альянс врачей» самовольно ворвались в здание опечатанного и готовящегося к капитальному ремонту отделения областного противотуберкулёзного диспансера в посёлке Чернавский Кетовского района. Охранники вызвали полицию. Стражи порядка попросили посторонних покинуть помещение. Однако «протестующие» заявили о своём полном праве находиться в опечатанном здании. Во избежание провокаций со стороны «протестующих» беседа с полицией и сопровождение их в отделение фиксировались на видео.

Протестовать против капитального ремонта тубдиспансера в Чернавском абсурдно и нелепо, ранее сообщали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Курганской области, так как износ крыши здания, котельной, части фасада, трубопровода близок к 100%.

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Директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина заявила на пресс-конференции 17 октября, что ночные бдения в закрытом здании медучреждения были «срежиссированы». Достаточно отметить, что якобы не выехавшие из тубдиспансера, «протестующие пациенты» таковыми не являлись. Данные лица подтвердили это полицейским.

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