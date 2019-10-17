Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Более 500 тыс. потребителей остались без энергоснабжения из-за сильного ветра и проливных дождей на Восточном побережье США. Об этом 17 октября сообщает газета The New York Times‎.

Массовые отключения электроэнергии произошли в штатах Мэн и Массачусетс. Агенство по чрезвычайным ситуациям штата Мэн сообщило, что ветром, отдельные порывы которого достигли скорости 26,8 м/с, были повалены деревья и оборваны линии электропередачи. Кроме того, ряд автотрасс был блокирован упавшими деревьями. На утро 17 октября без света остались 215 тыс. потребителей.

В штате Мэн энергоснабжения были лишены около 225 тыс. домов и предприятий. Максимальная скорость ветра в штате была зафиксирована в городе Провинстаун, она составила 40,2 м/с.

В нескольких учебных учреждениях в штате Мэн из-за неблагоприятных погодных условий были отменены занятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отключении около 800 тыс. потребителей американской энергетической компанией Pacific Gas and Electric (PG&E), для исключения возгораний во время бури в штате Калифорния.

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