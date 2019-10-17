Калуга, , 19:22 — REGNUM В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении братьев Евгения и Владимира Татаринцевых, обвиняемых в изнасиловании и убийстве, сообщает 17 октября корреспондент ИА REGNUM по информации официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.

По версии следствия, ночью 16 июля 2014 года обвиняемые на окраине Калуги в районе улицы Звёздной напали на 18-летнюю девушку и изнасиловали. Чтобы скрыть следы преступления, её задушили, а тело вывезли в близлежащий лесной массив и сожгли. В течение четырех лет следователями регионального следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями МВД на причастность к совершению преступлений с учетом выдвинутых следствием версий проверено более 11 тысяч человек. Один из подозреваемых был задержан, однако свою вину не признал. При этом его соучастников на тот момент установить не удалось.

Мать погибшей девушки обратилась к председателю СК России, который принял решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в Главное следственное управление. В кратчайшие сроки следствием на причастность к совершению преступления были проверены лица из окружения подозреваемого. После этого был задержан брат подозреваемого, который дал признательные показания. В преступлении был ещё один соучастник, с которым братья не были знакомы. Согласно показаниям обвиняемых, с ним они встретились незадолго до совершения преступления и вместе распивали спиртное.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для обвинительного заключения. Уголовное дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство.