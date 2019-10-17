Москва, 17 октября 2019, 18:03 — REGNUM На Хорошевском шоссе на западе Москвы восстановлено движение трамваев, ранее прекращенное из-за повреждений сети. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Московского транспорта в Twitter.
В связи с повреждением контактной сети днем 17 октября временно изменились маршруты троллейбусов № 20, 21, 35, 43, 65. Вместо троллейбусов запустили автобусы, дублирующие маршруты.
Сейчас движение троллейбусов № 20, 21, 35, 43, 65 по Хорошёвскому шоссе восстановили, неполадки в контактной сети устранили.