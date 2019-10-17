Ульяновск, , 17:54 — REGNUM Следственное управление СКР по Ульяновской области организовало проверку состояния дома 1946 года постройки по улице Карла Маркса в региональной столице. Мероприятия инициированы после сюжета на федеральном канале, куда обратились жильцы дома.

В сюжете жители двухэтажного дома, который был построен 73 года назад, опасаются за свою жизнь, считая, что дом нужно или капитально отремонтировать, или снести, сравнивая его с разваливающимся бараком. В доме живут 16 семей.

Со слов жильцов, межведомственная комиссия сочла дом пригодным для жилья, однако уже восемь лет после судебного решения о проведении ремонта дом так и не отремонтировали.

По поручению председателя СКР следователями СУ СКР по Ульяновской области «начата проверка озвученных средствами массовой информации фактов нарушения прав граждан».

«По её итогам будет дана процессуальная оценка действиям чиновников, лишающих людей возможности жить в благоустроенном жилье», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на переселение граждан из аварийного жилья в Ульяновской области было предусмотрено 180 млн рублей. В программу вошли дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года — всего 171 дом общей площадью 55 997,98 кв. метров, где проживали 3648 жильцов.