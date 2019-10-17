Курск, , 17:44 — REGNUM Сапёры Аварийно-спасательной службы Курской области 16 октября обезвредили 130 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые местные грибники нашли в селе Солдатском Фатежского района. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Из земли извлекли 130 боеприпасов: авиабомбы, артиллерийские снаряды, минометные мины и гранаты. Арсенал доставили на специальный полигон и уничтожили.

По данным МЧС, пик таких «находок» приходится на начало и завершение полевых работ. На приусадебных участках чаще всего находят единичные снаряды, арсеналы — на сельскохозяйственных полях, которые обрабатывает спецтехника.