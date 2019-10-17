Москва, , 17:41 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобилей на московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 17 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на 12-м километре МКАД. Столкнулись два легковых и один грузовой автомобили, в результате столкновения произошло опрокидывание одного из транспортных средств.

По предварительной информации, пострадали два человека, они получили лёгкие травмы. Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в ДТП на западе Москвы.

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