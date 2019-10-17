Екатеринбург, , 18:09 — REGNUM Журналистка Анора Саркорова обвинила авиакомпанию «Уральские авиалинии» в недолжном обращении с ней. Об этом гражданка Таджикистана написала у себя в Facebook.

По словам Саркоровой, она столкнулась с хамским отношением на стойке авиакомпании в аэропорту подмосковного Жуковского. Журналистка хотела уточнить у женщины, стоящей за стойкой, как быть с картинами, которые она везла с собой, но ответ получила, как ей показалось, достаточно грубо и с переходом на крик.

Впрочем, представители «Уральских авиалиний» отрицают причастность авиакомпании и её сотрудников к этому инциденту. Как сообщили ЕАН в пресс-службе компании, среди сотрудников «Уральских авиалиний» в аэропорту Жуковского нет женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2019 года министры МВД России и Таджикистана обсудили, как улучшить отношение российских правоохранительных органов к мигрантам к таджикским мигрантам. В частности, обсуждался вопрос о возможной амнистии тех граждан Таджикистана, которым ранее был ограничен въезд в Россию.

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