Старый Оскол, Белгородская область, , 17:26 — REGNUM В городе Старый Оскол Белгородской области пьяный мужчина натравил свою собаку на полицейского и несколько раз ударил его. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за применение насилия представителю власти, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пьяный дебошир 15 октября пришёл к квартире своей матери и требовал впустить его. Рядом с ним была немецкая овчарка, которую мужчина намеревался оставить у женщины. Из-за сильного шума соседи вызвали участкового. Полицейский попытался утихомирить мужчину, но тот натравил животное и несколько раз ударил участкового по лицу, а затем отозвал собаку.

27-летний неработающий мужчина ранее уже был судим. Помимо уголовного дела, в отношении подозреваемого составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.