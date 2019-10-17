Село Капустин Яр, Астраханская область, , 17:04 — REGNUM В Астраханской области по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка задержан 25-летний местный житель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, вечером 14 октября подозреваемый находился на территории заброшенного автомобильного парка в селе Капустин Яр. Там он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика 2008 года рождения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Подозреваемого задержали и заключили под стражу.