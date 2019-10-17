Сольцы, Новгородская область, , 16:56 — REGNUM В городе Сольцы Новгородской области из-за аварии на городском водоводе более 2,5 тыс. местных жителей остались без воды. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, об аварии стало известно сегодня, 17 октября, в 7:30.

Без холодной воды остались 36 многоквартирных домов, в которых проживают 2565 человек, а также пять социальных учреждений.

«Причиной аварии стало происшествие во время ремонтных работ на Советском проспекте, где дорожники экскаватором повредили водовод», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Ликвидация последствий аварии продолжалась почти шесть часов. К 13:15 водоснабжение в Сольцах было полностью восстановлено.