Махачкала, , 16:58 — REGNUM Три ребёнка пострадали в результате двух наездов в разных районах Дагестана. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону в аккаунте ведомства в Instagram.

Первая авария произошла около 11:00 по местному времени в Дербентском районе на 916-ом километре автодороги «Кавказ». 28-летний житель села Белижди управляя автомобилем «ВАЗ-217 030», допустил наезд на девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу по наземному пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Водитель задержан, причины и обстоятельства аварии устанавливаются, начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Вторая авария произошла в 07:30 по местному времени в Махачкале на территории дачного сообщества «Пальмира». Водитель совершил наезд на двух школьниц 12 и 13 лет, после чего скрылся с места ДТП.

Дети были доставлены в медучреждение, после осмотра одна девочка была отпущена домой. В результате оперативно-разыскных мероприятий водитель был задержан. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об участившихся случаях наездов на пешеходов в республике Тува. В связи с этим сотрудники ГИБДД региона начали рейды для проверки соблюдения правил дорожного движения водителями и пешеходами.

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