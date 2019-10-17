Тайбэй, , 16:32 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в прибрежных водах Тайваня, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в водах близ уезда Хуалянь на востоке Тайваня в 19:44 по местному времени 17 октября, отметили в Китайском сейсмологическом центре. Эпицентр толчков находился на глубине 16 км по координатам 24,02 градуса северной широты и 122,58 градусов восточной долготы.

Напомним, что 13 октября в городе Юйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. В результате десятки человек были переселены в безопасное место.

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